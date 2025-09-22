Теперь 21-летняя спортсменка будет выступать под флагом Объединенных Арабских Эмиратов. Пресс-атташе НОК и Федерации дзюдо Украины Максим Чеберяка в комментарии 24 каналу рассказал о смене спортивного гражданства Елизаветой Литвиненко.

Почему Литвиненко решила выступать за ОАЭ?

Максим Чеберяка рассказал, что Федерация дзюдо Украины знала о том, что Елизавета Литвиненко решила представлять ОАЭ. Ведь уже ранее дзюдоистка озвучила желание сменить спортивное гражданство.

По словам Максима Чеберяки, решение Елизаветы Литвиненко вызвало изменение жизненных обстоятельств. Украинская дзюдоистка вместе со своей семьей решила проживать за рубежом.

Спортсменка обратилась в федерацию, федерация конечно сделала все возможное, чтобы она оставалась в Украине, но мы не можем никого заставить, или удерживать силой, поэтому Елизавета приняла такое решение,

– сказал Чеберяка.

Кроме того, Максим Чеберяка поделился мыслями о других возможных факторах, которые повлияли на решение Елизаветы Литвиненко изменить спортивное гражданство.

"Я думаю, что в том числе на это решение повлияло то, что команда не выступает на официальных международных стартах из-за того, что допустили к участию белорусов под своим флагом. Приказ Министерства молодежи и спорта запрещает нам участие в таких соревнованиях", – добавил пресаташе ФГУ.

Максим Чеберяка рассказал, что также был запрос от Арабских Объединенных Эмиратов относительно Елизаветы Литвиненко. Поэтому теперь украинская дзюдоистка готовится к процессу смены спортивного гражданства.

Кто из украинских спортсменов сменил гражданство?