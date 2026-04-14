Одними из первых о возможном бойкоте заговорили в Эстонии. Тамошняя федерация уже вынесла этот вопрос на обсуждение руководства, информирует news.err.ee.

Смотрите также Россия выходит из спортивной изоляции: какие федерации уже сняли санкции

Как отреагировали в Эстонии?

Президент Эстонской федерации плавания Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы могут отказаться от организации турниров под эгидой World Aquatics. Причина – решение вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном.

По его словам, этот вопрос уже в ближайшее время рассмотрит правление эстонской федерации. В то же время подобные настроения существуют и в других странах, в частности Скандинавии, которые ранее последовательно выступали против допуска россиян к международным стартам.

Фактически речь идет не только о символическом протесте, а о реальном риске срыва проведения соревнований в Европе.

Реакция МОК

В Международном олимпийском комитете дистанцировались от ситуации. Там отметили, что международные федерации самостоятельно принимают решение о проведении турниров вне Олимпийских игр.

Каждая федерация принимает соответствующие решения самостоятельно. Именно они отвечают за организацию международных соревнований,

– заявили в организации.

В World Aquatics в свою очередь добавили, что о проведении турниров на территории России речь пока не идет.

Что известно о возвращении россиян в спорте?