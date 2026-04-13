В Украине жестко отреагировали на очередные дискуссии о возвращении атрибутики страны-агрессора в мировой спорт. В Министерстве молодежи и спорта сообщили 24 Каналу, что такие шаги противоречат базовым ценностям спорта.

Какова реакция Украины на возвращение российской символики?

Матвей Бедный заявил, что спорт должен строиться на честных правилах и уважении к жизни, однако нынешние решения этому противоречат.

Спорт должен объединять вокруг честных правил и уважения к жизни. Возвращение флага страны, которая эти правила презирает и систематически разрушает – тревожный сигнал для всего спортивного сообщества,

– добавил он.

Министр подчеркнул, что на фоне полномасштабной войны любые разговоры о "нейтральности" выглядят неприемлемыми.

Сегодня наши атлеты тренируются под обстрелами, и на этом фоне любые разговоры о "нейтральности" или возвращении атрибутики агрессора выглядят позорными и оторванными от реальности,

– отметил Матвей Бедный.

"Каждый флаг – это игнорирование жертв"

Глава ведомства подчеркнул, что российская символика сегодня имеет совсем другое значение для мира.

Российская государственная символика сегодня является маркером агрессии, террора и тяжелых преступлений против человечества, – добавил министр.

Он также обратил внимание на цену, которую уже заплатил украинский спорт из-за войны.

Каждый поднятый флаг страны-агрессора – это игнорирование тысяч жертв, разрушенных и оккупированных городов. Это решение обесценивает память о более 650 украинских спортсменов, которые уже никогда не выйдут на старт, – отметил глава ведомства.

В завершение Бедный призвал международное сообщество не легитимизировать агрессию через спорт.

Мы призываем международное сообщество не становиться соучастниками легитимизации агрессии через спортивные успехи атлетов, которые фактически являются частью российской пропагандистской машины, – подытожил министр молодежи и спорта.

Что предшествовало этому заявлению?