Как сообщило британское издание The Times, организация World Athletics отказалась выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета. Там оставят в силе свои ограничения.
К теме МОК вернул Беларусь в большой спорт: со страны сняты санкции
Что сказали в World Athletics?
Президент организации Себастьян Коу отметил, что санкции в отношении россиян и белорусов были приняты в 2022 году и они могут быть сняты только тогда, когда изменится ситуация.
Наш совет четко определил, что только при наличии реального прогресса в мирных переговорах он сможет начать пересмотр своих решений. Мы все надеемся, что это произойдет скоро, но до тех пор совет остается единственным в поддержке решения, принятого в марте 2022 года и повторно подтвержденного в 2023 и 2025 годах,
– отметил Коу для The Times.
Заметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину представители России и Беларуси практически не допускаются к международным стартам на легкоатлетических стадионах.
Что предшествовало решению World Athletics?
В четверг, 7 мая, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть на соревновательные площадки представителей Беларуси, по россиянам – решение осталось неизменным.
В комментарии для 24 Канала глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный раскритиковал такое решение чиновников МОК. Он назвал его абсурдным. По словам украинского представителя, невозможно разделять санкции на "политические" и "спортивные".
На днях о необходимости сдерживания агрессоров заявили в хоккее на льду. Вице-президент федерации IIHF Петер Бржиза отметил, что в сезоне 2026/27 послаблений для стран-агрессоров не планируется. Об этом он рассказал сайту Суспільне Спорт.
Какие решения принимают другие международные федерации?
- О допуске россиян и белорусов все активнее говорят начиная с 2025 года. Еще в прошлом году в сентябре речь шла о допуске России к мировому футболу. Но во время исполнительного комитета УЕФА в албанской Тиране дальше разговоров дело не пошло.
- Несмотря на это, в Москве не оставляют надежд на положительные для себя изменения. В частности, в российском футбольном союзе (РФС) заговорили о планах вскоре вернуться в крупные турниры. Там считают, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ничего не сможет с этим поделать.
- В апреле снятие санкций с россиян состоялось в водных видах спорта. Организация World Aquatics вернула им полноценный статус.