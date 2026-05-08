Як повідомило британське видання The Times, організація World Athletics відмовилась виконувати рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Там залишать у силі свої обмеження.

Що сказали у World Athletics?

Президент організації Себастьян Коу зазначив, що санкції щодо росіян та білорусів були ухваленими у 2022 році й вони можуть бути зняті лише тоді, коли зміниться ситуація.

Наша рада чітко визначила, що лише за наявності реального прогресу в мирних переговорах вона зможе почати перегляд своїх рішень. Ми всі сподіваємося, що це станеться скоро, але доти рада залишається єдиною у підтримці рішення, ухваленого у березні 2022 року та повторно підтвердженого у 2023 і 2025 роках,

– зазначив Коу для The Times.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну представники Росії та Білорусі практично не допускаються до міжнародних стартів на легкоатлетичних стадіонах.

Що передувало рішенню World Athletics?

У четвер, 7 травня, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям повернути на змагальні майданчики представників Білорусі, щодо росіян – рішення залишилось незмінним.

У коментарі для 24 Каналу очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний розкритикував таке рішення чиновників МОК. Він назвав його абсурдним. За словами українського представника, неможливо розділяти санкції на "політичні" та "спортивні".

Днями про необхідність стримування агресорів заявили у хокеї на льоду. Віцепрезидент федерації IIHF Петер Бржіза зазначив, що у сезоні 2026/27 послаблень для країн-агресорок не планується. Про це він розповів сайту Суспільне Спорт.

Які рішення ухвалюють інші міжнародні федерації?