Російський футбол продовжує намагатися вийти з ізоляції, в яку потрапив з початком повномасштабної війни в Україні. Чергова така спроба була здійснена на виконкомі УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Хто підтримує Росію?

Засідання відбулось 11 вересня в албанській Тирані. Як пишуть російські пропагандисти, однією з тем виконкому було можливе повернення команд з Росії до міжнародних змагань.

УЄФА знову зробив спроби зняття санкцій з країни-терористки. Цього разу скандинавські країни неочікувано стали на бік Росії, підтримавши повернення дитячих та жіночих команд з Росії до міжнародних змагань.

Цю ідею також підтримали балканські країни, а також Угорщина, Казахстан та Азербайджан. Проте, на щастя, прихильників дискваліфікації росіян було все ж більше.

Категорично проти будь-якого відновлення прав команд з Росії виступили Україна та її союзники. Мова про Польщу, Німеччини, Велику Британію, країни Балтії, Нідерланди, Бельгію та Данію.

Ба більше, кілька з цих країн навіть підняли питання виключення країни-терористки з УЄФА. Вони вважають, що Росії доцільніше було б грати в азійській конфедерації.

Окрім цього, в УЄФА навіть обговорили можливе збільшення фінансування на проведення чемпіонату та Кубку Росії. Зрештою прийняття остаточного рішення перенесли на наступний виконком – 12 лютого 2026 року в Брюсселі.

Що відомо про санкції проти Росії у футболі: