Российский футбол продолжает пытаться выйти из изоляции, в которую попал с началом полномасштабной войны в Украине. Очередная такая попытка была осуществлена на исполкоме УЕФА, сообщает 24 Канал.
Кто поддерживает Россию?
Заседание состоялось 11 сентября в албанской Тиране. Как пишут российские пропагандисты, одной из тем исполкома было возможное возвращение команд из России к международным соревнованиям.
УЕФА снова предпринял попытки снятия санкций со страны-террористки. На этот раз скандинавские страны неожиданно стали на сторону России, поддержав возвращение детских и женских команд из России к международным соревнованиям.
Эту идею также поддержали балканские страны, а также Венгрия, Казахстан и Азербайджан. Однако, к счастью, сторонников дисквалификации россиян было все же больше.
Категорически против любого восстановления прав команд из России выступили Украина и ее союзники. Речь о Польше, Германии, Великобритании, странах Балтии, Нидерландах, Бельгии и Дании.
Более того, несколько из этих стран даже подняли вопрос исключения страны-террористки из УЕФА. Они считают, что России целесообразнее было бы играть в азиатской конфедерации.
Кроме этого, в УЕФА даже обсудили возможное увеличение финансирования на проведение чемпионата и Кубка России. В конце концов принятие окончательного решения перенесли на следующий исполком – 12 февраля 2026 года в Брюсселе.
Что известно о санкциях против России в футболе:
- С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА и ФИФА исключили российские команды из международных соревнований.
- Российские клубы не допускают в еврокубки, а сборные вынуждены играть исключительно товарищеские встречи.
- При этом президент УЕФА Александер Чеферин часто жалуется в интервью, что некоторые российские команды стоит вернуть к соревнованиям.
- В 2024 году УЕФА официально допустил детские команды из России к международным турнирам, но позже отменил это решение из-за бойкота со стороны большинства ассоциаций.
- Недавно Чеферин снова выступил за снятие санкций с российских детей, которых считает невиновными в войне в Украине.
- При этом УЕФА отказывается дисквалифицировать команды из Беларуси, хотя эта страна является партнером России в войне.
- Более того, с 2022 года организация выплатила более 10 миллионов евро российским клубам под видом платежей солидарности.
- Очередным зашкваром от УЕФА стало чествование памяти российского экс-футболиста Алексея Бугаева, который погиб на войне против Украины.