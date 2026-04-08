Румынский специалист ушел из жизни в результате пережитого инфаркта и проблем с сердечно-сосудистой системой. Это событие стало большим ударом для многих людей из мира футбола, сообщает 24 Канал.

Что писали представители Шахтера?

Одними из первых на смерть Луческу отреагировали Шахтер и Динамо. Именно в этих клубах Мирча провел больше всего матчей в тренерской карьере и достигал с ними чемпионств.

Особенно культовой персоной румын является для "горняков", которых он возглавлял 12 лет. Поэтому немало бывших и действующих игроков Шахтера выразили свою скорбь из-за ухода Луческу.

Спасибо вам, Мистер, за все ценное, что вы принесли в эту прекрасную игру. Ваш опыт и ваша мудрость всегда будут нашим ориентиром, а ваше наследие будет жить вечно. Пусть ваша душа покоится с миром,

– написал действующий тренер Шахтера Арда Туран в инстаграм.

Ярослав Ракицкий: "Мой самый важный Мистер в жизни, самый важный и главный тренер в карьере, самый родной наставник, Большой Человек, Вы – часть моей семьи, Мистер! Я благодарен вам за мою футбольную сказку, и то, что имел возможность играть за лучшего тренера мира! За каждый шанс, за каждый разговор, за каждый урок – не только в футболе, но и в жизни. Вы в моем сердце навсегда".

: "Спасибо за все, Мистер! Покойся с миром". Тайсон : "Я всегда буду помнить вас за все, что вы сделали для моей жизни, и за уроки на протяжении всей моей карьеры. Вы были для меня как отец. Я всегда буду помнить вас с той улыбкой на лице. Спасибо, что позволили мне быть частью вашей семьи в течение стольких лет. Я люблю вас. Навсегда в моем сердце".

: "С большой грустью мы прощаемся с вами сегодня, Мистер! И я буду вечно благодарен за все, чему научился и как повзрослел с вами как с тренером, как с отцом и другом! Спасибо за все! Покойся с миром". Вячеслав Шевчук : "Для меня это человек, который дал очень много – как футболисту и как человеку. Именно с ним я провел лучшие годы карьеры в "Шахтере", выигрывал трофеи и чувствовал, что такое быть частью большой команды. Он доверял, поддерживал и всегда требовал максимума. И именно это делало нас сильнее. Мистер умел видеть в игроках больше, чем другие. Искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Для меня это большая личная потеря".

: "Спасибо за все, Мистер". Валерий Бондарь : "Спасибо за все. Покойся с миром, Мистер".

: "RIP, Мистер. Легенда навеки". Александр Зубков : "Спасибо за шанс. RIP".

Для Шахтера это не просто выдающийся тренер. Это человек, который изменил клуб, его масштаб и его место в мировом футболе. Вместе с Мирчей мы прошли путь от амбициозного проекта до команды, которую уважают в Европе. Его идеи, принципы и подход к работе стали фундаментом наших побед и развития. Мирча Луческу был больше, чем тренер. Это большая потеря для всего футбольного мира,

– заявил гендиректор Шахтера Сергей Палкин в фейсбук.

Как динамовцы реагировали на смерть Луческу?

Представители Динамо также не остались в стороне от смерти румына. Мирча возглавил киевскую команду летом 2020-го и дал существенный толчок результатам.

Мистер принес "бело-синим" по одному чемпионству, Кубке и Суперкубке Украины. а также дважды вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов. Кроме того, Луческу помог многим игрокам существенно улучшить свой уровень.

Александр Шовковский : "Отдыхай с миром, мистер... 1945-2026".

: "Человек, изменивший украинский футбол и навсегда вошедший в его историю. Спасибо за все, Мистер. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память". Виталий Миколенко : "Спасибо за все, Мистер, RIP".

: "Мистер, спасибо за все, что сделали для меня. Навсегда в моем сердце". Томаш Кендзера : "Спасибо за все, Мистер. Покойся с миром".

: "Мистер, я никогда не забуду все, что вы сделали для меня. Вы открыли путь во взрослый футбол, верили в меня несмотря на все неудачи и разговоры вокруг, учили и давали ценные советы! Ваш вклад в украинский футбол невозможно описать. Спасибо вам за все! Я буду всегда вас помнить! Покойся с миром". Илья Забарный : "Действительно выдающийся человек. Навсегда благодарен. Покойся с миром".

: "Спасибо за все, Мистер". Владислав Кабаев: "С глубокой благодарностью вспоминаю своего тренера, который дал мне возможность попасть в топ-клуб и принял меня в команду. Несмотря на то, что наше взаимопонимание не всегда было простым, я ценю его вклад в мое развитие. Жалею, что не успел лично поблагодарить его. Его роль в моей жизни остается для меня очень значимой".

Вы были тренером, который поверил в меня и дал путь в большой футбол. Преподнесли много уроков, которые я смог понять только со временем. Человек, который любил футбол в себе и жил этой игрой. Спасибо Вам за все, Мистер. RIP,

– написал в инстаграм игрок Жироны Владислав Ванат.

Что писали бывшие клубы Луческу?

Смерть Луческу не оставила равнодушных даже среди представителей мирового футбола. Мировые организации, бывшие клубы Мистера и просто бывшие соперники прощались с румыном и отмечали его влияние на эту игру.

Тренер Атлетико Диего Симеоне : "Помню его еще в Пизе, когда я только начинал делать свои первые шаги. Он приглашал меня кушать к себе домой, оберегал меня, потому что я был еще совсем мальчишкой. У меня прекрасные воспоминания о нем как о человеке и как о тренере. Его цифры говорят сами за себя. Мирча всегда оставался очень искренним, скромным и человеком с большим сердцем".

: "Луческу – тренер, который принес нашей стране еще один европейский трофей, завоевав Суперкубок УЕФА, а также работал главным тренером нашей команды во время нашего 15-го чемпионства. Выражаем соболезнования семье Мирчи Луческу, его близким и всему футбольному сообществу. Мы тебя не забудем". Итальянский клуб Интер : "С глубокой скорбью присоединяемся к соболезнованиям в связи со смертью Мирчи Луческу, с теплом обнимая его родных. Возглавив Интер в декабре 1998 года, он руководил командой в важном европейском сезоне, доведя "нерадзурри" до четвертьфинала Лиги чемпионов. Его опыт работы в стане "нерадзурри" стал знаковой вехой в невероятно долгой карьере, полной успехов. Тренер большого человеческого и профессионального масштаба".

Это очень печальный день для футбола. Мы прощаемся с легендой нашей игры. Мирча Луческу был великим человеком и мне посчастливилось не раз провести с ним время в последние годы. Он оставил после себя большое наследие: был капитаном сборной Румынии на чемпионате мира-1970, а впоследствии имел выдающуюся тренерскую карьеру. Все, кто имел удовольствие его знать и честь работать с ним, понимают, насколько он жил и дышал футболом. Покойся с миром,

– высказался председатель ФИФА Джанни Инфантино у себя в инстаграм.

Турецкий клуб Бешикташ : "С большой грустью мы узнали о смерти нашего бывшего главного тренера, архитектора чемпионства в наш 100-летний юбилей Мирчи Луческу. Мы никогда вас не забудем, Покойся с миром. Прощай, Луче".

Европейский и мировой футбол потеряли исключительную фигуру, чье влияние, масштаб и наследие сохранятся для следующих поколений. Мирча Луческу был одним из настоящих уникалов этой игры, человеком с редким футбольным интеллектом, достоинством и страстью, чей вклад в спорт трудно передать словами. Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и оставило заметный след в футболе,

– написал президент УЕФА Александер Чеферин на сайте организации.

