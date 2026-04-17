Слова президента УАФ прозвучали искренне и болезненно. В комментарии 24 Канала он отметил весомый вклад румынского специалиста в украинский футбол.

Что сказал глава УАФ о Луческу?

Андрей Шевченко признался, что новость о смерти Мирчи Луческу стала для него тяжелым ударом.

Я его очень уважал. Очень жаль, что он ушел из жизни. Мирча Луческу – один из тех тренеров, который сделал очень много для украинского футбола. Для меня Валерий Васильевич Лобановский – эталон, но уважаю и Луческу. Я с Мирчей общался за несколько месяцев до этого. У него уже тогда были проблемы со здоровьем,

– вспомнил президент УАФ.

Фигура Луческу и обстоятельства его смерти

Мирча Луческу был одним из самых успешных тренеров в истории украинского футбола. Наибольших достижений он достиг с донецким Шахтером, с которым выиграл многочисленные трофеи, включая Кубок УЕФА.

Позже Луческу работал также с киевским Динамо, где снова доказал свой тренерский класс.

В то же время со временем у наставника сборной Румынии начались серьезные проблемы со здоровьем, о которых было известно его окружению. Именно они и стали одной из причин ухудшения состояния, что в итоге привело к смерти известного специалиста.