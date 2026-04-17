Слова президента УАФ прозвучали щиро та болісно. У коментарі 24 Каналу він наголосив на вагомому внеску румунського фахівця в український футбол.

Що сказав очільник УАФ про Луческу?

Андрій Шевченко зізнався, що новина про смерть Мірча Луческу стала для нього важким ударом.

Я його дуже поважав. Дуже шкода, що він пішов з життя. Мірча Луческу – один із тих тренерів, який зробив дуже багато для українського футболу. Для мене Валерій Васильович Лобановський – еталон, але поважаю й Луческу. Я з Мірчею спілкувався за кілька місяців до цього. В нього вже тоді були проблеми зі здоров'ям,

– пригадав президент УАФ.

Постать Луческу та обставини його смерті

Мірча Луческу був одним із найуспішніших тренерів в історії українського футболу. Найбільших здобутків він досяг із донецьким Шахтарем, з яким виграв численні трофеї, включно з Кубком УЄФА.

Пізніше Луческу працював також із київським Динамо, де знову довів свій тренерський клас.

Водночас із часом у наставника збірної Румунії почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, про які було відомо його оточенню. Саме вони й стали однією з причин погіршення стану, що зрештою призвело до смерті відомого фахівця.