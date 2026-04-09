У Румунії вирішили вшанувати одного з найуспішніших тренерів в історії місцевого футболу. Клуб зі столиці цієї країни зробить символічний крок після будівництва нової арени, пише Sport.ro.
Дивіться також Прощання з Луческу розпочалося: тіло доставили на Національний стадіон у Бухаресті
Як вшанують пам'ять Луческу?
Ідея назвати стадіон іменем Мірчі Луческу належить міністерству внутрішніх справ Румунії. Таким чином Бухарест хоче віддати належне фахівцю, який залишив величезний слід у футболі.
Великий Мірча Луческу зробив революцію в румунському футболі, професії футбольного тренера і став національним надбанням, визнаним у всьому світі. На знак поваги до тих чудових речей, які великий Мірча Луческу приніс у румунський футбол, у нашу країну, а також у світовий футбол, ми прийняли рішення розпочати юридичні процедури, щоб назвати майбутній стадіон клубу Динамо іменем Мірчі Луческу,
– повідомив міністр внутрішіх справ Румунії Кетелін Предою.
Нагадаємо, життя 80-річного тренера обірвалося 7 квітня в лікарні Бухареста.
Що відомо про кар'єру Мірчі Луческу у Румунії?
- Фахівець розпочав тренерську кар'єру ще у 70-х роках. Мірча недовго покерував Корвінулом, а з 1981 по 1986 роки був тренером національної збірної.
- Луческу допоміг Румунії вперше потрапити на чемпіонат Європи у 1984-му. Пізніше коуч працював в бухарестських Динамо та Рапіді, з якими ставав чемпіонами країни.
- Упроовж останніх двох років життя Луческу провів в якості тренера збірної Румунії. Із нею коуч не зміг потрапити на ЧС-2026.