Він буде похований у Бухаресті. Труну з тілом доставили на Національний стадіон Бухареста в середу, 8 квітня, повідомляє AA SPOR. Саме на цьому стадіоні пройде церемонія прощання з румунським наставником.
Що відомо про прощання з Луческу?
Вболівальники та всі небайдужі мають шанс віддати останню шану румунській легенді вже сьогодні, 8 квітня.
Що відомо про обставини поховання Мірчі Луческу?
- Церемонія прощання з колишнім тренером Шахтаря, Динамо та збірної Румунії Мірчею Луческу відбудеться 10 квітня на цвинтарі Беллу в Бухаресті, повідомляє Sport.ro.
Розпочнеться вона о 10:00 у церкві Святого Елефтеріє, де відслужать панахиду.
О 12:20 відбудеться завершальна частина церемонії на цвинтарі Беллу, а поховання заплановане на 13:10 із військовими почестями.