Можливість для вболівальників і небайдужих віддати останню шансу румунській легенді буде вже сьогодні, 8 квітня. Прощання триватиме аж три дні, пише sport.ro.

Де і коли відбуватиметься прощання з Луческу?

Труну з тілом Луческу о 17:00 8 квітня буде виставлено на "Арені Націонале" у Бухаресті. Доступ охочих попрощатися з тренером буде організовано так, щоб уникнути скупчення. О 18:00 запланована перша панахида.

9 квітня з 10:00 до 20:00 прощання продовжиться на головному футбольному стадіоні країни. А 10 квітня о 10 ранку у церкві Святого Елевферія у Бухаресті буде проведено поминальну службу, доступ туди буде лише у родини та запрошених гостей.

Які обставини похорону Луческу?

Поховають Луческу на кладовищі Беллу, де останній спокій знайшли чимало видатних румунів. Місце на цьому цвинтарі коуч придбав понад 10 років тому. Похорон пройде у супроводі військових почестей, присутніми будуть лише найближчі Містера.

Мірча Луческу сам обрав текст останнього послання, яке буде викарбуване на його могилі.

Звання, слава, багатство – все це закінчується на землі, будь-яка краса, все гине і тане. Поки ви живі, працюйте, щоб залишити після себе пам'ятники та добрі справи,

– заповів написати Луческу.

Що відомо про смерть Мірчі Луческу?