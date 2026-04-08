Возможность для болельщиков и неравнодушных отдать последний шанс румынской легенде будет уже сегодня, 8 апреля. Прощание продлится аж три дня, пишет sport.ro.

Где и когда будет происходить прощание с Луческу?

Гроб с телом Луческу в 17:00 8 апреля будет выставлен на "Арене Национале" в Бухаресте. Доступ желающих попрощаться с тренером будет организован так, чтобы избежать скопления. В 18:00 запланирована первая панихида.

9 апреля с 10:00 до 20:00 прощание продолжится на главном футбольном стадионе страны. А 10 апреля в 10 утра в церкви Святого Элевферия в Бухаресте будет проведена поминальная служба, доступ туда будет только у семьи и приглашенных гостей.

Какие обстоятельства похорон Луческу?

Похоронят Луческу на кладбище Беллу, где последний покой нашли немало выдающихся румын. Место на этом кладбище коуч приобрел более 10 лет назад. Похороны пройдут в сопровождении воинских почестей, Присутствовать будут лишь самые близкие Мистера.

Мирча Луческу сам выбрал текст последнего послания, которое будет выгравировано на его могиле.

Звание, слава, богатство – все это заканчивается на земле, любая красота, все погибает и тает. Пока вы живы, работайте, чтобы оставить после себя памятники и добрые дела,

– завещал написать Луческу.

Что известно о смерти Мирчи Луческу?