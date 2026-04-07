24 Канал расскажет о состоянии легендарного тренера в последнее время и о причине его смерти.
Смотрите также Умер экс-тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу
Что случилось с Луческу?
В воскресенье, 29 марта, 80-летнему главному тренеру национальной сборной Румынии, Мирче Луческу, стало плохо во время тренировки перед товарищеским матчем со Словакией. Легендарный наставник внезапно потерял сознание и был срочно госпитализирован в стабильном состоянии, сообщила Федерация футбола Румынии.
С начала года Луческу уже имел проблемы со здоровьем, в частности несколько госпитализаций и операцию на сердце.
3 апреля он перенес сердечный приступ, однако врачам удалось спасти его жизнь после трех процедур реанимации.
5 апреля состояние тренера резко ухудшилось – он пережил острый инфаркт и находился в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Из-за серьезных сердечно-сосудистых осложнений его перевели в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения.
По словам Срны, они общались с Луческу за несколько дней до ухудшения состояния, и тогда он чувствовал себя хорошо.
7 апреля появилась информация об обнаружении у тренера двух опасных сердечных заболеваний. Позже golazo.ro сообщило о его смерти, причиной которой стали осложнения затянувшейся болезни сердца.
Какой вклад сделал Луческу в украинском футболе?
- Мирча Луческу – один из самых известных европейских футбольных тренеров, который значительную часть своей карьеры посвятил украинскому футболу.
- Наиболее известный период его работы в Украине связан с Шахтером, где он работал с 2004 по 2016 год. За это время Луческу создал команду, которая доминировала в национальном чемпионате и принесла клубу первый европейский трофей – Кубок УЕФА 2009 года. Под его руководством Шахтер регулярно играл в Лиге чемпионов УЕФА и воспитывал будущих мировых футбольных звезд.
В 2020 году тренер возглавил Динамо, где также достиг значительных успехов на внутренней арене. Под его руководством клуб оставался лидером украинской Премьер-лиги и постоянно представлял страну в еврокубках.
Оба клуба, Динамо и Шахтер, выразили соболезнования в связи с его смертью и поблагодарили за вклад в развитие команд.