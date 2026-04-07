24 Канал расскажет о состоянии легендарного тренера в последнее время и о причине его смерти.

Что случилось с Луческу?

В воскресенье, 29 марта, 80-летнему главному тренеру национальной сборной Румынии, Мирче Луческу, стало плохо во время тренировки перед товарищеским матчем со Словакией. Легендарный наставник внезапно потерял сознание и был срочно госпитализирован в стабильном состоянии, сообщила Федерация футбола Румынии.

С начала года Луческу уже имел проблемы со здоровьем, в частности несколько госпитализаций и операцию на сердце.

3 апреля он перенес сердечный приступ, однако врачам удалось спасти его жизнь после трех процедур реанимации.

5 апреля состояние тренера резко ухудшилось – он пережил острый инфаркт и находился в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Из-за серьезных сердечно-сосудистых осложнений его перевели в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

По словам Срны, они общались с Луческу за несколько дней до ухудшения состояния, и тогда он чувствовал себя хорошо.

7 апреля появилась информация об обнаружении у тренера двух опасных сердечных заболеваний. Позже golazo.ro сообщило о его смерти, причиной которой стали осложнения затянувшейся болезни сердца.

Какой вклад сделал Луческу в украинском футболе?