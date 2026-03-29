Луческу был госпитализирован прямо посреди тренировки румынской сборной. Его путешествие на следующий матч вместе с командой под большим вопросом, сообщила Федерация футбола Румынии.
В каком состоянии Мирча Луческу?
По сообщению пресс-службы футбольной федерации, с Луческу в воскресенье, 29 марта, произошел "медицинский инцидент".
Во время технического совещания, которое происходило прямо перед заключительной тренировкой румынской команды перед отлетом в Словакию, наставник потерял сознание.
Члены медицинской команды сборной немедленно приняли меры по оказанию Луческу необходимой срочной помощи. Также была сразу же вызвана бригада врачей по экстренному номеру 112.
Благодаря оперативной помощи персонала Мирча Луческу вернулся в сознание. Он был госпитализирован в одну из клиник в стабильном состоянии. Медицинские протоколы требуют от коуча определенное время оставаться под наблюдением.
Сейчас официального заявления о том, что Луческу пропустит контрольную игру со Словакией, нет. Но вероятность этого является высокой.
Что известно о работе Луческу с национальной сборной Румынии?
- Бывший тренер киевского Динамо и донецкого Шахтера не смог вывести команду своей страны на чемпионат мира: румыны в полуфинале плей-офф отбора на Мундиаль уступили сборной Турции на выезде 0:1.
- УЕФА официально признала за Луческу рекорд в истории мужского международного футбола: в возрасте 80 лет и 240 дней он стал самым возрастным главным тренером сборной, принявшей участие в официальном матче.
- С начала года у Луческу обострились давние проблемы с сердцем: его несколько раз пришлось госпитализировать, а также провести операцию. Из-за этого наставник пропустил большую часть подготовки сборной к плей-офф за выход на Мундиаль.