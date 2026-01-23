Коуч снова вынужден прервать подготовку к матчам плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Некоторое время ему придется провести под наблюдением медиков, пишет румынское издание ProSport.
Что случилось с Мирчей Луческу?
Тренер подтвердил журналистам, что был госпитализирован, и назвал причину: острый грипп, из-за которого у него повысилась температура до 39 градусов.
Луческу имеет давние проблемы с сердцем, поэтому тяжело переносит вирусную инфекцию. Чтобы контролировать возможные осложнения, ему нужно оставаться в стационаре. Однако сам румын имеет оптимистичный настрой и надеется быстро вернуться к работе.
Каково состояние здоровья Мирчи Луческу?
Еще в 2009 году, во время работы с Шахтером, Луческу был прооперирован для лечения кардиохвороби. В начале прошлого года у него было еще одно хирургическое вмешательство.
Две недели назад румынский рулевой должен был улететь в Турцию, чтобы лично наблюдать за подготовкой сборников в клубах к весенней части сезона. Однако его состояние снова ухудшилось, из-за чего Луческу уже в третий раз лег на операционный стол.
Какие тренерские планы Луческу?
Тренер пока не планирует завершать работу в национальной сборной. В марте команда под его руководством должна сыграть стыковой матч квалификации на Мундиаль с Турцией. В случае успеха румыны выйдут на победителя пары Словакия – Косово.
Чем известен Мирча Луческу?
По данным портала Transfermarkt, румын является одним из самых титулованных футбольных тренеров всех времен.
В его активе два выигранных еврокубка – Суперкубок УЕФА с Галатасараем и Кубок УЕФА 2009 года с Шахтером.
Луческу – обладатель уникального достижения: от единственный тренер, который выигрывал внутренние украинские соревнования с обоими нашими грандами, Шахтером и Динамо. У коуча 9 чемпионств и 7 Кубков Украины.