Коуч снова вынужден прервать подготовку к матчам плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Некоторое время ему придется провести под наблюдением медиков, пишет румынское издание ProSport.

Что случилось с Мирчей Луческу?

Тренер подтвердил журналистам, что был госпитализирован, и назвал причину: острый грипп, из-за которого у него повысилась температура до 39 градусов.

Луческу имеет давние проблемы с сердцем, поэтому тяжело переносит вирусную инфекцию. Чтобы контролировать возможные осложнения, ему нужно оставаться в стационаре. Однако сам румын имеет оптимистичный настрой и надеется быстро вернуться к работе.

Каково состояние здоровья Мирчи Луческу?

Еще в 2009 году, во время работы с Шахтером, Луческу был прооперирован для лечения кардиохвороби. В начале прошлого года у него было еще одно хирургическое вмешательство.

Две недели назад румынский рулевой должен был улететь в Турцию, чтобы лично наблюдать за подготовкой сборников в клубах к весенней части сезона. Однако его состояние снова ухудшилось, из-за чего Луческу уже в третий раз лег на операционный стол.

Какие тренерские планы Луческу?

Тренер пока не планирует завершать работу в национальной сборной. В марте команда под его руководством должна сыграть стыковой матч квалификации на Мундиаль с Турцией. В случае успеха румыны выйдут на победителя пары Словакия – Косово.

Чем известен Мирча Луческу?