Коуч знову змушений перервати підготовку до матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Певний час йому доведеться провести під наглядом медиків, пише румунське видання ProSport.

Що сталося з Мірчею Луческу?

Тренер підтвердив журналістам, що був госпіталізований, та назвав причину: гострий грип, через який у нього підвищилася температура до 39 градусів.

Луческу має давні проблеми із серцем, тож важко переносить вірусну інфекцію. Щоб контролювати можливі ускладнення, йому потрібно залишатися у стаціонарі. Проте сам румун має оптимістичний настрій і сподівається швидко повернутися до роботи.

Який стан здоров'я Мірчі Луческу?

Ще у 2009 році, під час роботи із Шахтарем, Луческу було прооперовано для лікування кардіохвороби. На початку минулого року в нього було ще одне хірургічне втручання.

Два тижні тому румунський керманич мав полетіти до Туреччини, щоб особисто спостерігати за підготовкою збірників у клубах до весняної частини сезону. Проте його стан знову погіршився, через що Луческу вже втретє ліг на операційний стіл.

Які тренерські плани Луческу?

Тренер поки не планує завершувати роботу у національній збірній. У березні команда під його керівництвом має зіграти стиковий матч кваліфікації на Мундіаль із Туреччиною. У разі успіху румуни вийдуть на переможця пари Словаччина – Косово.

Чим відомий Мірча Луческу?