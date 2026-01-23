Коуч знову змушений перервати підготовку до матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Певний час йому доведеться провести під наглядом медиків, пише румунське видання ProSport.
Що сталося з Мірчею Луческу?
Тренер підтвердив журналістам, що був госпіталізований, та назвав причину: гострий грип, через який у нього підвищилася температура до 39 градусів.
Луческу має давні проблеми із серцем, тож важко переносить вірусну інфекцію. Щоб контролювати можливі ускладнення, йому потрібно залишатися у стаціонарі. Проте сам румун має оптимістичний настрій і сподівається швидко повернутися до роботи.
Який стан здоров'я Мірчі Луческу?
Ще у 2009 році, під час роботи із Шахтарем, Луческу було прооперовано для лікування кардіохвороби. На початку минулого року в нього було ще одне хірургічне втручання.
Два тижні тому румунський керманич мав полетіти до Туреччини, щоб особисто спостерігати за підготовкою збірників у клубах до весняної частини сезону. Проте його стан знову погіршився, через що Луческу вже втретє ліг на операційний стіл.
Які тренерські плани Луческу?
Тренер поки не планує завершувати роботу у національній збірній. У березні команда під його керівництвом має зіграти стиковий матч кваліфікації на Мундіаль із Туреччиною. У разі успіху румуни вийдуть на переможця пари Словаччина – Косово.
Чим відомий Мірча Луческу?
За даними порталу Transfermarkt, румун є одним із найбільш титулованих футбольних тренерів всіх часів.
У його доробку два виграних єврокубки – Суперкубок УЄФА з Галатасараєм та Кубок УЄФА 2009 року з Шахтарем.
Луческу – власник унікального досягнення: від єдиний тренер, який вигравав внутрішні українські змагання з обома нашими грандами, Шахтарем і Динамо. У коуча 9 чемпіонств та 7 Кубків України.