Луческу мав прибути на турецьке узбережжя, де зараз готуються до весняної частини сезону майже всі румунські клуби, 4 січня. Проте останньої миті коуч скасував плани через стан свого здоров'я, пише 24 Канал з посиланням на румунський портал Fanatik.

Що сталося з Луческу?

За інформацією GOLAZO, екснаставнику Шахтаря та Динамо довелося перенести чергову операцію. Минулоріч він вже мав заплановане хірургічне втручання, а також лягав під ніж медиків у 2009 році.

Проте Fanatik стверджує, що зараз 80-річний тренер почувається ліпше. Його асистенти говорять, що у п'ятницю, 9 січня, Луческу все ж прибуде до Анталії, щоб особисто переглянути гру ФК СБ (колишня Стяуа) з Бешикташем.

Чому Луческу їде до Туреччини?

Збірна Румунії ще не виконала завдання потрапляння на чемпіонат світу 2026 року. У плей-оф підопічні Луческу гратимуть якраз з Туреччиною. В Анталії керманич мав отримати важливу інформацію для формування складу на весняний збір.

У разі перемоги проти турецької команди за потрапляння на Мундіаль румуни змагатимуться з переможцем пари Словаччина – Косово.

Чим відомий Мірча Луческу?