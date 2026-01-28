Колишній наставник Шахтаря та Динамо не зміг полетіти на збори клубів румунської ліги до Туреччини. Тепер йому все ж доведеться вирушити за кордон – але з іншою метою, пише видання GSP.

Який стан здоров'я Мірчі Луческу?

Румунські журналісти стверджують, що 80-річний коуч був виписаний з лікарні, але медики продовжуватимуть спостерігати за його станом.

Від початку року Луческу встиг перенести фібриляцію передсердь з порушенням серцевого ритму та гострий грип з температурою до 39 градусів, який теж погано позначився на його хворому серці.

Тренеру радять поїхати в один із закордонних медичних закладів, щоб пройти там комплексне обстеження. Наразі він розмірковує над таким варіантом, враховуючи, що матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу вже не за горами.

Які матчі попереду в Луческу?