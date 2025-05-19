У цьому році Зєніт святкує сторіччя з моменту заснування клубу. Мірча Луческу відмовився їхати на святкування ювілею пітерців, пише 24 канал із посиланням на Golazo.ro.

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Луческу пояснив своє рішення

Мірча Луческу пояснив рішення не їхати у Росію на святкування сторіччя Зєніта. Румунський спеціаліст заявив, що не хоче брати участь у подібних заходах під час війни.

Я їм сказав, що приїду, коли буде мир. Якщо не буде миру, я не приїду. Звісно, це було зроблено з повагою (до України, в якій він прожив багато років – 24 канал). Я розумів, що про це дуже голосно говорили б,

– сказав Луческу.

Мірча Луческу відповів на запитання про Анатолія Тимощука, який залишився працювати в Зєніті, попри агресію проти його рідної України. Румунський тренер дав неоднозначну відповідь.

А щодо Тимощука, то він одружений з росіянкою, у нього там діти. Але він зіграв 140 матчів у збірній України. Дуже складна ситуація. Він там (у Росії) жив. Для нього було б краще, якби він ніяк не втручався (у питання політики),

– відповів тренер.

Нагадаємо, що свого часу Мірча Луческу працював з Анатолієм Тимощуком у донецькому Шахтарі з 2004 по 2007 рік.

Кар'єра Луческу в Україні