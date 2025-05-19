В этом году Зенит празднует столетие с момента основания клуба. Мирча Луческу отказался ехать на празднование юбилея питерцев, пишет 24 канал со ссылкой на Golazo.ro.

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Луческу объяснил свое решение

Мирча Луческу объяснил решение не ехать в Россию на празднование столетия Зенита. Румынский специалист заявил, что не хочет участвовать в подобных мероприятиях во время войны.

Я им сказал, что приеду, когда будет мир. Если не будет мира, я не приеду. Конечно, это было сделано с уважением (к Украине, в которой он прожил много лет – 24 канал). Я понимал, что об этом очень громко говорили бы,

– сказал Луческу.

Мирча Луческу ответил на вопрос об Анатолии Тимощуке, который остался работать в Зените, несмотря на агрессию против его родной Украины. Румынский тренер дал неоднозначный ответ.

А насчет Тимощука, то он женат на россиянке, у него там дети. Но он сыграл 140 матчей в сборной Украины. Очень сложная ситуация. Он там (в России) жил. Для него было бы лучше, если бы он никак не вмешивался (в вопросы политики),

– ответил тренер.

Напомним, что в свое время Мирча Луческу работал с Анатолием Тимощуком в донецком Шахтере с 2004 по 2007 год.

Карьера Луческу в Украине