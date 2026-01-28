Бывший наставник Шахтера и Динамо не смог улететь на сборы клубов румынской лиги в Турцию. Теперь ему все же придется отправиться за границу – но с другой целью, пишет издание GSP.

Каково состояние здоровья Мирчи Луческу?

Румынские журналисты утверждают, что 80-летний коуч был выписан из больницы, но медики будут продолжать наблюдать за его состоянием.

С начала года Луческу успел перенести фибрилляцию предсердий с нарушением сердечного ритма и острый грипп с температурой до 39 градусов, который тоже плохо сказался на его больном сердце.

Тренеру советуют поехать в одно из зарубежных медицинских учреждений, чтобы пройти там комплексное обследование. Сейчас он размышляет над таким вариантом, учитывая, что матчи плей-офф отбора на чемпионат мира уже не за горами.

Какие матчи впереди у Луческу?