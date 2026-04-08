В инстаграме Ребров отдал должное тренерскому гению Луческу и признал, что его коллега по цеху стал целой эпохой в украинском футболе.

Что сказал Сергей Ребров о Мирче Луческу?

Ребров назвал Луческу человеком, который "не просто тренировал, а определял лицо украинского футбола".

Мы много лет были по разные стороны баррикад. Наши матчи всегда были принципиальными, сложными, изнурительными. Но именно в этой ожесточенной борьбе рождалось настоящее уважение,

– отметил коуч сборной Украины.

Он добавил, что ценил то, каким преданным делу был румынский специалист. Ребров отметил способность Луческу видеть в молодых игроках будущих звезд, а также сохранять свой неповторимый стиль в футболе и вне его.

Мистер знал о футболе все. И даже когда мы были конкурентами, я чувствовал, что эта конкуренция делает нас обоих сильнее, а украинский футбол - качественнее. Он был сильным соперником и большим профессионалом,

– написал Ребров.

Бывший тренер Динамо признал, что ему будет не хватать разговоров с Луческу о футболе и той энергии, которую румын приносил на стадион.

