В инстаграме Ребров отдал должное тренерскому гению Луческу и признал, что его коллега по цеху стал целой эпохой в украинском футболе.
Смотрите также "Шевченко не может уволить Реброва": почему тренер остается в сборной Украины после провала
Что сказал Сергей Ребров о Мирче Луческу?
Ребров назвал Луческу человеком, который "не просто тренировал, а определял лицо украинского футбола".
Мы много лет были по разные стороны баррикад. Наши матчи всегда были принципиальными, сложными, изнурительными. Но именно в этой ожесточенной борьбе рождалось настоящее уважение,
– отметил коуч сборной Украины.
Он добавил, что ценил то, каким преданным делу был румынский специалист. Ребров отметил способность Луческу видеть в молодых игроках будущих звезд, а также сохранять свой неповторимый стиль в футболе и вне его.
Мистер знал о футболе все. И даже когда мы были конкурентами, я чувствовал, что эта конкуренция делает нас обоих сильнее, а украинский футбол - качественнее. Он был сильным соперником и большим профессионалом,
– написал Ребров.
Бывший тренер Динамо признал, что ему будет не хватать разговоров с Луческу о футболе и той энергии, которую румын приносил на стадион.
Какова история противостояний Луческу и Реброва?
- Как пишет isport.ua, в бытность Реброва на посту главного тренера Динамо, а Луческу во главе Шахтера они провели между собой 8 матчей.
- В 3 победу праздновал украинский специалист, 4 завершились в пользу румына, еще 3 были сыграны вничью.
- Уже со временем, в 2020 году, пути коучей вновь пересеклись. Луческу был во главе Динамо, а Ребров – венгерского Ференцвароша. В Лиге чемпионов один матч завершился минимальной победой киевлян, а во втором была зафиксирована ничья 2:2.