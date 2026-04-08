В інстаграмі Ребров віддав належне тренерському генію Луческу і визнав, що його колега за цехом став цілою епохою в українському футболі.

Дивіться також "Шевченко не може звільнити Реброва": чому тренер залишається у збірній України після провалу

Що сказав Сергій Ребров про Мірчу Луческу?

Ребров назвав Луческу людиною, яка "не просто тренувала, а визначала обличчя українського футболу".

Ми багато років були по різні боки барикад. Наші матчі завжди були принциповими, складними, виснажливими. Але саме в цій запеклій боротьбі народжувалася справжня повага,

– відзначив коуч збірної України.

Він додав, що цінував те, яким відданим справі був румунський спеціаліст. Ребров відзначив здатність Луческу бачити в молодих гравцях майбутніх зірок, а також зберігати свій неповторний стиль у футболі і поза ним.

Містер знав про футбол усе. І навіть коли ми були конкурентами, я відчував, що ця конкуренція робить нас обох сильнішими, а український футбол — якіснішим. Він був сильним суперником і великим професіоналом,

– написав Ребров.

Колишній тренер Динамо визнав, що йому бракуватиме розмов з Луческу про футбол і тієї енергії, яку румун приносив на стадіон.

Якою є історія протистоянь Луческу і Реброва?