Таким чином, наша збірна втратила можливість вперше за 20 років зіграти на Мундіалі. Внаслідок провалу команди у ЗМІ почали ширитись чутки щодо можливої зміни тренера, повідомляє Ігор Циганик.

Чому Реброва не звільняють?

Сергій Ребров не оголосив про відставку, а лише анонсував переговори з президентом УАФ Андрієм Шевченком щодо майбутнього. При цьому контракт тренера чинний лише до кінця липня 2026 року.

Втім журналіст Ігор Циганик впевнений, що голова УАФ не має змоги звільнити Реброва. На його думку, тренера "призначало" політичне керівництво країни і тільки воно вирішуватиме долю коуча.

Шевченко не уповноважений вирішувати питання продовження роботи Реброва. Так склалася політична кон’юнктура. Коли тренер після гри з Албанією сказав, що в нього є начальник, я впевнений, що він мав на увазі не Шевченка. Так склалося, що з керівництвом нашої держави в Реброва кращі стосунки, ніж у Шевченка,

– заявив журналіст.

"Ба більше, останнім часом певні моменти, які не були безпосередньо пов’язані з футболом, саме Ребров вирішував для Шевченка на певному рівні. Президент УАФ є заручником ситуації, але йому навіть легше, адже не він ухвалює рішення. Як скажуть, так він і зробить", – вважає Циганик.

Чи правильна ця історія? Ні, але вона так склалася. Мені здається, що Ребров також став заручником політичної кон’юнктури. Можливо, він і сам уже пішов би, але боїться посваритися з людьми, які привели його. Для нього це може виглядати як зрада певних домовленостей,

– резюмував блогер.

Поки що ж у ЗМІ триває хвиля чуток щодо можливого наступника Реброва. Серед претендентів на посаду тренера збірної України називаються Руслан Ротань, Мирон Маркевич, Унаї Мельгоса, Андреа Малдера та інші.

У свою чергу журналіст Михайло Співаковський в рамках проекту ТаТоТаке зазначив, шо серед претендентів на посаду також є екстренер Карпат Владислав Лупашко. Спеціаліст пішов з львівського клубу у грудні минулого року.

Що чекає на збірну України у 2026 році?