У півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026 "синьо-жовті" поступились Швеції (1:3). Після цього наша команда була приречена суто на товариські матчі до осені поточного року, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".

З ким гратиме Україна?

Два з них команда має провести у червні, адже цього вимагає договір із УЄФА. Журналіст Володимир Звєров розповів про ймовірного першого опонента для України.

Ним має стати збірна Данії, яка йде 20-ю в рейтингу ФІФА. Скандинави мають стати господарями матчу, але дата та місце проведення спарингу поки невідомі.

Зрозуміло лише, що гра відбудеться до старту чемпіонату світу (11 червня). До слова, данська команда також не змогла кваліфікуватися на Мундіаль-2026.

У півфіналі стадії плей-оф підопічні Браяна Рімера розгромили Північну Македонію (4:0). Проте у вирішальному матчі за потрапляння на чемпіонат світу данці поступилисьв серії пенальті Чехії після рахунку 2:2 в основний час.

