Боротьбу за вихід на чемпіонат світу наша команда завершила у півфіналі стадії плей-оф відбору. Кривдником команди Сергія Реброва стала збірна Швеції (1:3), повідомляє 24 Канал.

Що передувало спарингу?

Як наслідок, другий березневий матч став для України товариським. "Синьо-жовтим" для спарингу випала збірна Албанії, яка у своєму півфіналі плей-оф поступилась Польщі.

Очікувано, ця гра не викликала великий інтерес з боку вболівальників. Вони залишились пригнічені після ганебної гри проти Швеції, а майбутнє тренерського штабу залишається туманним.

Ймовірно, гра проти Албанії стала останньою для Сергій Реброва на чолі збірної, адже його контракт із командою завершується цього літа. Тим не менш, за умовами ФІФА Україна та Албанія мали грати товариський матч.

Очікувалось, що тренер застосує максимальну ротацію у порівнянні із грою проти шведів. Проте з перших хвилин знову вийшли Забарний та Ярмолюк, а також в основу повернулись Конопля та Маліновський.

Україна – Албанія 1:0

Гол: Гуцуляк, 46.

Перший тайм пройшов під нашим контролем, але великої кількості моментів у команд не було. Непогано пробивали Гуцуляк та Маліновський, а Яремчук навіть зміг забити.

Проте гол нападника Ліона скасували через офсайд. У албанців був лише один напівмомент у Брої, але нападнику нормально пробити не дозволив Забарний.

Зрештою перший тайм голів не приніс, але вже на першій хвилині другого наша команда змогла вийти вперед. Гуцуляк відгукнувся на пдачу від Михайліченка та головою пробив Стракошу.

Це вже шостий м'яч Олексія за збірну, які він забив протягом останнього року. Ребров же почав робити заміни лише після 60-ї хвилини. Очікувано, на поле вийшов Пономаренко, який дебютував проти Швеції з голу.

"Синьо-жовті" продовжили тиснути та створювати моменти. Після удару Волошина врятував кіпер албанців, також класні моменти мали Гуцуляк, Шапаренко та Пономаренко.

Микола навіть влучив у стійку після виходу сам на сам. Проте нашій команді не вдалось розвинути перевагу. При цьому і у Албанії майже не було моментів, тому мінімальну перемогу України можна назвати справедливим результатом.

