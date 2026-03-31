Гра відбудеться на п'ятий день після провального матчу проти шведів. Команда Сергія Реброва без шансів поступилась скандинавам (1:3) та завершила боротьбу за вихід на ЧС-2026, повідомляє 24 Канал.

До теми Поєдинок невдах відбору на ЧС-2026: що відомо про товариський матч Україна – Албанія

Як команди провалились у відборі на ЧС?

Тому за путівку на Мундіаль боротимуться Швеція та Польща, тоді як українцям доведеться грати спаринг із Албанією. До слова, балканці також зазнали невдачі у стикових матчах – 1:2 від поляків.

Існує ймовірність, що гра проти албанців стане останньою для Сергія Реброва на чолі збірної України. Наставник не виконав головне завдання, яке УАФ перед ни ставило.

Контракт тренера завершується влітку 2026 року і поки сторони не оголошували про можливе його продовження. До слова, Україна виграла п'ять з восьми матчів проти Албанії.

Востаннє команди грали у 2024 році в Лізі націй у дивізіоні В. Тоді збірні обмінялись виїзними перемогами по 2:1. Зрештою Албанія вилетіла в лігу С, тоді як Україна посіла друге місце та програла Бельгії стикові матчі за підвищення в лігу А.

Де дивитися матч?

Переглянути зустріч можна на ресурсах медіасервісу Megogo. Гра буде доступна в безкоштовному перегляді на каналі "Megogo Спорт" в кабельних мережах.

Також подивитися матч Україна – Албанія можна буде на OTT-платформі Megogo за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та "MEGOPACK". Коментаторами гри стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Перед поєдинком транслятор запропонує аналітичну студію, яка розпочнеться о 20:20, тоді як сам матч – о 21:45 за київським часом. 24 Канал пропонує читачам текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Албанія.

УКРАЇНА – АЛБАНІЯ