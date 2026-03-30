Національна збірна України завершила боротьбу за путівку на мундіаль, поступившись у стикових матчах Швеції. Аналогічна доля спіткала й команду Албанії, яка програла полякам, тож колективи використають паузу для спарингу, повідомляє 24 Канал.

Коли відбудеться матч Україна – Албанія?

Товариський поєдинок між Україною та Албанією запланований на 31 березня 2026 року. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом на стадіоні в іспанській Валенсії. Гра стане частиною міжнародного вікна ФІФА, в якому національні команди проводять контрольні зустрічі.

Очікується, що цей матч може стати останнім у ролі головного наставника збірної України для Сергія Реброва. Для тренерського штабу синьо-жовтих це буде нагода перевірити нові кадрові поєднання та дати шанс футболістам, які мали менше ігрового часу у матчах відбору.

Навіщо командам цей спаринг?

Обидві збірні втратили шанс зіграти на чемпіонаті світу з футболу 2026, тому товариська зустріч дозволить їм зберегти ігровий ритм і розпочати підготовку до наступного циклу.

Очікується, що тренерські штаби активно експериментуватимуть зі складами, а також перевірять молодих гравців, які можуть стати основою команд у кваліфікації до чемпіонату Європи з футболу 2028, а також поєдинків Ліги Націй. Для України це також шанс психологічно перезавантажитися після болісного завершення відбору.