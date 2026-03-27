Гра може стати останньою на чолі збірної України для головного тренера Сергія Реброва, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Україна – Албанія?

Як і у випадку з поєдинками відбору на чемпіонат світу, контрольна гра збірної України буде транслюватися ОТТ-сервісом MEGOGO.

Матч буде доступний для перегляду власникам підписок "Максимальна", "Оптимальна", "Спорт", а також будь-яких пакетів MEGOPACK.

Безкоштовна трансляція відбуватиметься на каналі MEGOGO Sport у мережах Т2.

Чому Україна грає з Албанією?

УЄФА ще перед стартом плей-оф відбору на Мундіаль повідомила, що збірні, які програють півфінали, будуть зобов'язані домовитися про проведення товариського поєдинку на тому полі, яке було заплановане як арена проведення фіналу.

Таким чином Україна, що програла Швеції, має зустрітися з Албанією, яка поступилася Польщі. Гра буде умовно домашньою для підопічних Сергія Реброва.

Яка наша історія протистоянь з Албанією?

Команда Албанії – добре знайомий для українців суперник. Ми зустрічалися вже вісім разів і загалом маємо позитивну статистику з "країною гірських орлів".

Шість матчів завершилися перемогою збірної України, включно з останнім поєдинком у Лізі Націй 19 листопада 2024 року, який завершився з рахунком 2:1, забивали Олександр Зінченко і Роман Яремчук.

Єдина поразка сталася у тому ж розіграші турніру 7 вересня 2024 року. Підопічні Сергія Реброва поступилися 1:2, єдиний наш м'яч тоді забив Юхим Конопля.

Один раз ми зіграли з албанцями внічию 2:2 з голами Андрія Шевченка і Руслана Ротаня, це було у 2005 році.