Луческу должен был прибыть на турецкое побережье, где сейчас готовятся к весенней части сезона почти все румынские клубы, 4 января. Однако в последний момент коуч отменил планы из-за состояния своего здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на румынский портал Fanatik.

Что случилось с Луческу?

По информации GOLAZO, экс-наставнику Шахтера и Динамо пришлось перенести очередную операцию. В прошлом году он уже имел запланированное хирургическое вмешательство, а также ложился под нож медиков в 2009 году.

Однако Fanatik утверждает, что сейчас 80-летний тренер чувствует себя лучше. Его ассистенты говорят, что в пятницу, 9 января, Луческу все же прибудет в Анталию, чтобы лично посмотреть игру ФК СБ (бывшая Стяуа) с Бешикташем.

Почему Луческу едет в Турцию?

Сборная Румынии еще не выполнила задачу попадания на чемпионат мира 2026 года. В плей-офф подопечные Луческу будут играть как раз с Турцией. В Анталии тренер должен был получить важную информацию для формирования состава на весенний сбор.

В случае победы против турецкой команды за попадание на Мундиаль румыны будут соревноваться с победителем пары Словакия – Косово.

Чем известен Мирча Луческу?