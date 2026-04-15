Семья Луческу отметила, что без такой поддержки они не смогли бы должным образом почтить его память. Все проявления солидарности стали для семьи важной опорой и искренним знаком уважения к тому, кем он был как человек и как профессионал, сообщает Digi24.
О чем написали семья Луческу?
Семья Мирчи Луческу выразила благодарность всем учреждениям и службам, которые приняли участие в организации похоронной церемонии в Бухаресте – в частности церковным структурам, государственным органам, футбольной федерации, правоохранителям, медицинским работникам и городским властям. В обращении указано, что благодаря их координации прощание с тренером прошло достойно и на должном уровне.
Нелли Луческу, Резван Луческу и другие члены семьи подчеркнули, что на протяжении всего процесса организации похорон чувствовали значительную поддержку со стороны общества и различных институтов.
Мы не были одни ни на мгновение. С момента, когда мы впервые услышали новости о его здоровье, и до самых похорон нас окутывала волна тепла: послания, мысли и жесты, которые поддерживали нас,
– говорится в сообщении.
Семья также отметила, что сохранит светлую память о Мирче Луческу и благодарность всем, кто присоединился к церемонии прощания, достойной его жизни и профессионального пути.
Что известно о Мирче Луческу?
- Наибольших успехов он достиг с Шахтером, с которым выиграл Кубок УЕФА 2009 года, а также получил многочисленные титулы чемпиона Украины. В 2020 – 2023 годах Луческу возглавлял киевское Динамо, где также выиграл чемпионство и национальные трофеи.
После завершения его карьеры и смерти тренера, футбольное сообщество по всему миру выразило соболезнования семье. Похороны состоялись в Бухаресте с воинскими почестями, в присутствии только ближайших родственников, писали sport.ro.
Сын тренера, Разван Луческу, который сейчас возглавляет греческий ПАОК, после прощания поблагодарил всех за поддержку и обратился к людям с важным посланием – чаще общаться со своими родителями, пока они живы, подчеркнув, что время и возможность говорить с родными часто недооцениваются.