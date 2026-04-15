Родина Луческу зазначила, що без такої підтримки вони не змогли б належним чином вшанувати його пам'ять. Усі прояви солідарності стали для сім'ї важливою опорою та щирим знаком поваги до того, ким він був як людина і як професіонал, повідомляє Digi24.
Про що написали родина Луческу?
Родина Мірчі Луческу висловила вдячність усім установам і службам, які взяли участь в організації похоронної церемонії в Бухаресті – зокрема церковним структурам, державним органам, футбольній федерації, правоохоронцям, медичним працівникам і міській владі. У зверненні зазначено, що завдяки їхній координації прощання з тренером пройшло гідно та на належному рівні.
Неллі Луческу, Резван Луческу та інші члени родини підкреслили, що протягом усього процесу організації похорону відчували значну підтримку з боку суспільства та різних інституцій.
Ми не були самі ні на мить. Від моменту, коли ми вперше почули новини про його здоров'я, і до самого похорону нас огортала хвиля тепла: послання, думки та жести, які підтримували нас,
– йдеться у повідомленні.
Родина також наголосила, що збереже світлу пам'ять про Мірчу Луческу і вдячність усім, хто долучився до церемонії прощання, гідної його життя та професійного шляху.
Що відомо про Мірчу Луческу?
- Найбільших успіхів він досяг із Шахтарем, з яким виграв Кубок УЄФА 2009 року, а також здобув численні титули чемпіона України. У 2020 – 2023 роках Луческу очолював київське Динамо, де також виграв чемпіонство та національні трофеї.
Після завершення його кар'єри та смерті тренера, футбольна спільнота по всьому світу висловила співчуття родині. Похорон відбувся в Бухаресті з військовими почестями, у присутності лише найближчих родичів, писали sport.ro.
Син тренера, Разван Луческу, який нині очолює грецький ПАОК, після прощання подякував усім за підтримку та звернувся до людей із важливим посланням – частіше спілкуватися зі своїми батьками, поки вони живі, наголосивши, що час і можливість говорити з рідними часто недооцінюються.