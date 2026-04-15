Разван повернувся до свого клубу через два дні після того, як Мірчу Луческу провели в останню путь з військовими почестями. Перед цим він встиг поспілкуватися із румунськими журналістами, пише Digi24.

Що сказав син Луческу після смерті батька?

Разван висловив щиру подяку усім людям, які долучилися до останньої шани Мірчі Луческу, організували прощання з ним, яке тривало три дні, а також пам'ятали про нього і відчували близкість до його родини в Бухаресті або в інших куточках світу.

Син легендарного тренера зізнався, що для нього це надзвичайно складний момент, хоча він розуміє, що багато людей втрачали батьків.

Разван захотів дати кожному сину та доньці одну пораду.

Ті, у кого є живі батьки: розмовляйте з ними якомога частіше, якомога більше. Вам здається, що ви контролюєте час, вирішуєте проблеми, що ніколи нічого поганого не трапиться. Але раптом стається, і ви розумієте, що розмовляли недостатньо і робили недостатньо. Я відчуваю, що останнім часом надто мало говорив з батьком,

– зворушливо сказав син Мірчі Луческу.

