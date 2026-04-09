У четвер, 9 квітня, всі охочі могли віддати останню шану Луческу на Національному стадіоні Бухареста. Керівники донецького клубу взяли участь у прощальній церемонії, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Хто з представників Шахтаря приїхав на прощання з Луческу?

Разом із Рінатом Ахметовим на прощанні були генеральний директор Сергій Палкін, спортивний директор Дарійо Срна та асистент головного тренера Карло Ніколіні. Вони вшанували внесок Луческу у розвиток українського футболу та історію Шахтаря.

Я прийшов попрощатися зі своїм другом. Це величезна трагедія для всіх. Разом ми виграли Кубок УЄФА, 6 Кубків України та 7 Суперкубків країни. Він був моїм другом, і я пишаюся нашою дружбою. Я бажаю і сподіваюся, що ви теж будете пишатися такою людиною. Він був великим тренером і великою людиною, яка прожила щасливе життя. Він не міг сидіти без діла, він завжди боровся,

– зазначив президент Шахтаря.

Делегація київського Динамо теж взяла участь у вшануванні

Ігор Суркіс не зміг приїхати до Бухареста через хворобу, однак представники Динамо відвідали церемонію прощання.

Мірча – це не лише частина історії Динамо, він – частина нашої родини,

– передає слова президента пресслужба клубу.

Український період роботи Луческу