Румунський спеціаліст пішов з життя внаслідок пережитого інфаркту та проблем із серцево-судинною системою. Ця подія стала великим ударом для багатьох людей зі світу футболу, повідомляє 24 Канал.

Що писали представники Шахтаря?

Одними з перших на смерть Луческу відреагували Шахтар та Динамо. Саме в цих клубах Мірча провів найбільше матчів у тренерській кар'єрі та досягав із ними чемпіонств.

Особливо культовою персоною румун є для "гірників", яких він очолював 12 років. Тож чимало колишніх та чинних гравців Шахтаря висловили свою скорботу через відхід Луческу.

Дякуємо вам, Містере, за все цінне, що ви принесли у цю прекрасну гру. Ваш досвід і ваша мудрість завжди будуть нашим орієнтиром, а ваша спадщина житиме вічно. Нехай ваша душа спочиває з миром,

– написав чинний тренер Шахтаря Арда Туран у інстаграм.

Ярослав Ракіцький: "Мій найважливіший Містер у житті, найважливіший і головний тренер у карʼєрі, найрідніший наставник, Велика Людина, Ви – частина моєї сімʼї, Містере! Я вдячний вам за мою футбольну казку, і те, що мав можливість грати за найкращого тренера світу! За кожен шанс, за кожну розмову, за кожен урок – не лише у футболі, а й у житті. Ви в моєму серці назавжди".

Тайсон : "Я завжди пам'ятатиму вас за все, що ви зробили для мого життя, і за уроки протягом усієї моєї кар'єри. Ви були для мене як батько. Я завжди пам'ятатиму вас із тією усмішкою на обличчі. Дякую, що дозволили мені бути частиною вашої родини протягом стількох років. Я люблю вас. Назавжди в моєму серці".

В'ячеслав Шевчук : "Для мене це людина, яка дала дуже багато – як футболісту і як людині. Саме з ним я провів найкращі роки кар'єри в «Шахтарі», вигравав трофеї та відчував, що таке бути частиною великої команди. Він довіряв, підтримував і завжди вимагав максимуму. І саме це робило нас сильнішими. Містер вмів бачити в гравцях більше, ніж інші. Щирі співчуття рідним і близьким Мірчі Луческу. Для мене це велика особиста втрата".

Микола Матвієнко : "Дякую за все, Містере".

Олександр Зубков : "Дякую за шанс. RIP".

Для Шахтаря це не просто видатний тренер. Це людина, яка змінила клуб, його масштаб і його місце у світовому футболі. Разом із Мірчею ми пройшли шлях від амбітного проєкту до команди, яку поважають у Європі. Його ідеї, принципи та підхід до роботи стали фундаментом наших перемог і розвитку. Мірча Луческу був більше, ніж тренер. Це велика втрата для всього футбольного світу,

– заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін у фейсбук.

Як динамівці реагували на смерть Луческу?

Представники Динамо також не залишились осторонь смерті румуна. Мірча очолив київську команду влітку 2020-го та дав суттєвий поштовх результатам.

Містер приніс "біло-синіх" по одному чемпіонству, Кубку та Суперкубку України. а також двічі вивів команду в групову стадію Ліги чемпіонів. Крім того, Луческу допоміг багатьом гравцям суттєво покращити свій рівень.

Олександр Шовковський : "Відпочивай з миром, містер... 1945-2026".

Віталій Миколенко : "Дякую за все, Містер, RIP".

Микола Шапаренко : "Містер, дякую за все, що зробили для мене. Назавжди в соєму серці".

Ілля Забарний : "Дійсно видатна людина. Назавжди вдячний. Спочивайте з миром".

: "Дякую за все, Містер". Владислав Кабаєв: "З глибокою вдячністю згадую свого тренера, який дав мені можливість потрапити до топ-клубу та прийняв мене до команди. Попри те, що наше взаєморозуміння не завжди було простим, я ціную його внесок у мій розвиток. Шкодую, що не встиг особисто подякувати йому. Його роль у моєму житті залишається для мене дуже значущою".

Ви були тренером, який повірив в мене і дав шлях у великий футбол. Надали багато уроків, які я зміг зрозуміти тільки з часом. Людина, яка любила футбол в собі і жила цією грою. Дякую Вам за все, Містере. RIP,

– написав у інстаграм гравець Жирони Владислав Ванат.

Що писали колишні клуби Луческу?

Смерть Луческу не залишила байдужих навіть серед представників світового футболу. Світові організації, колишні клуби Містера та просто колишні суперники прощались із румуном та відзначали його вплив на цю гру.

Тренер Атлетіко Дієго Сімеоне : "Пам’ятаю його ще в Пізі, коли я тільки починав робити свої перші кроки. Він запрошував мене їсти до себе додому, оберігав мене, бо я був ще зовсім хлопчиною. У мене чудові спогади про нього як про людину та як про тренера. Його цифри говорять самі за себе. Мірча завжди залишався дуже щирим, скромним і людиною з великим серцем".

: "Луческу – тренер, який приніс нашій країні ще один європейський трофей, здобувши Суперкубок УЄФА, а також працював головним тренером нашої команди під час нашого 15-го чемпіонства. Висловлюємо співчуття родині Мірчі Луческу, його близьким і всій футбольній спільноті. Ми тебе не забудемо". Італійський клуб Інтер : "Із глибоким сумом приєднуємось до співчуттів у зв’язку зі смертю Мірчі Луческу, з теплом обіймаючи його рідних. Очоливши Інтер у грудні 1998 року, він керував командою у важливому європейському сезоні, довівши "нерадзуррі" до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Його досвід роботи в стані "нерадзуррі" став знаковою віхою в неймовірно довгій кар’єрі, сповненій успіхів. Тренер великого людського та професійного масштабу".

Це дуже сумний день для футболу. Ми прощаємося з легендою нашої гри. Мірча Луческу був великою людиною і мені пощастило не раз провести з ним час в останні роки. Він залишив по собі велику спадщину: був капітаном збірної Румунії на чемпіонаті світу-1970, а згодом мав видатну тренерську кар’єру. Усі, хто мав задоволення його знати й честь працювати з ним, розуміють, наскільки він жив і дихав футболом. Спочивай з миром,

– висловився голова ФІФА Джанні Інфантіно у себе в інстаграм.

Турецький клуб Бешикташ : "З великим сумом ми дізналися про смерть нашого колишнього головного тренера, архітектора чемпіонства у наш 100-річний ювілей Мірчі Луческу. Ми ніколи вас не забудемо, спочивайте з миром. Прощавай, Луче".

Президент федерації футболу Румунії Резван Бурляну : "Це чорний день для Румунії та світового футболу. Нас залишила людина, яка жила футболом і заради футболу кожної секунди свого життя. Мірча Луческу був не лише тренером, а й учителем життя для цілих поколінь гравців. Світлої дороги серед зірок, пане Луческу".

Італійський клуб Дженоа: "Висловлюємо найщиріші співчуття та підтримку родині у зв'язку зі смертю Мірчі Луческу – легенди світового футболу й людини, яка уособлювала найсправжніші спортивні та людські цінності".

Європейський і світовий футбол втратили виняткову постать, чий вплив, масштаб і спадщина збережуться для наступних поколінь. Мірча Луческу був одним із справжніх унікалів цієї гри, людиною з рідкісним футбольним інтелектом, гідністю та пристрастю, чий внесок у спорт важко передати словами. Його присутність формувала команди, надихала гравців та залишила помітний слід у футболі,

– написав президент УЄФА Александер Чеферін на сайті організації.

Що відомо про кар'єру Мірчі Луческу?