80-річний фахівець помер в лікарні після пережитого інфаркту. У Мірчі виявили серйозні захворювання серцево-судинної системи, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар відреагував на смерть Луческу?

Луческу відіграв важливу роль в українському футболі. В нашій країні румун відпрацював 15 років та виграв безліч трофеїв на чолі грандів Шахтаря та Динамо.

Тож недивно, що для обох команд смерть Луческу стала справжнім потрясінням. Донеччани видали довгу заяву щодо відходу наставника, згадавши його головні досягнення.

Футбольний клуб Шахтар висловлює найглибші співчуття родині Мірчі Луческу – дружині Неллі, сину Развану, онукам Мерілу та Матею, його близьким та друзям. У ці дні всі наші думки і молитви – з його рідними й мільйонами фанатів у Румунії та в усьому світі. Дякуємо за все, Містере. Ваше імʼя назавжди вписано в історію світового футболу,

– йдеться у заяві клубу.

Також своє прощальне слово на адресу Луческу висловив президент "гірників" Рінат Ахметов: "Кожен із 22 трофеїв, які Містер виграв із Шахтарем, має особливу цінність для клубу, для вболівальників, для мене особисто. Я завжди з теплом згадую всі ті моменти, які ми пережили разом. Ми пліч-о-пліч пройшли найскладніші випробування і разом раділи красивим перемогам. Я завжди буду вдячний Мірчі Луческу за все, що він зробив для Шахтаря і для українського футболу. Для мене він назавжди залишиться Великим Тренером і Людиною з великим футбольним серцем".

Що сказали в Динамо?

Румунський фахівець також встиг пкерувати київським Динамо під завісу кар'єри. Тож кияни в особі президента клубу Ігоря Суркіса, тренера Ігря Костюка та капітана Віталія Буяльського також опублікували щемливі прощальні слова на адресу Мірчі.

"Ім’я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію нашого клубу. Під його керівництвом Динамо здобуло яскраві перемоги на внутрішній арені. У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах", – йдеться у заяві Динамо на сайті.

Його колосальний досвід, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мірчі Луческу. Розділяємо з ними цей біль втрати. Завжди пам’ятатимемо його. Мірча Луческу продовжить жити у наших серцях. Земля пухом,

– резюмували кияни.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Луческу стала збірна Румунії, з якою він не зміг пройти відбір на ЧС-2026. Окрім цього, Мірча попрацював у Корвінулі, бухарестських Динамо та Рапіді, Пізі, Брешії, Реджані, Інтері, Галатасараї, Бешикташі, Зеніті та збірній Туреччини.

