Упродовж останньої доби екснаставник Шахтаря та Динамо перебував у критичному стані після перенесеного інфаркту. 7 квітня стало відомо про смерть титулованого фахівця, пише golazo.ro.
Дивіться також Шахтар вирішив не ставити пам'ятник Луческу в Україні: куди відвезуть скульптуру
Що відомо про смерть Луческу?
Мірча Луческу перебував у комі після різкого погіршення здоров'я. 3 квітня він переніс гострий інфаркт міокарда.
Згодом серцеві аритмії тренера перестали піддаватися медикаментозному лікуванню. Його перевели до відділення інтенсивної терапії у стан штучної коми.
У вівторок увечері, 7 квітня, лікарня швидкої допомоги при Бухарестському університеті повідомила про смерть колишнього тренера.
Сьогодні, у вівторок, 7 квітня 2026 року, близько 20:30 було оголошено про смерть пана МІРЧІ ЛУЧЕСКУ. Пан Мірча Луческу був одним із найуспішніших румунських футбольних тренерів та гравців, першим, хто кваліфікував збірну Румунії на чемпіонат Європи у 1984 році,
– написали у повідомленні.
Реакція футбольного світу
Новини про трагедію вже викликали хвилю емоцій серед уболівальників і футбольних діячів. Багато хто висловлює підтримку родині та згадує внесок тренера у розвиток футболу.
Зокрема, Луческу тісно пов'язаний з донецьким Шахтарем та київським Динамо, де він залишив помітний слід у новітній історії.
Шлях легендарного тренера
- Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. Протягом своєї кар'єри він тренував низку відомих клубів у Європі, здобувши десятки трофеїв. Останнім місцем роботи фахівця була національна збірна Румунії.
- Найбільшого успіху він досяг із Шахтарем, з яким виграв Кубок УЄФА у 2009 році. Також працював із Динамо Київ, здобувши чемпіонство України.
- Луческу вважається одним із найтитулованіших тренерів Східної Європи, а його внесок у розвиток футболу важко переоцінити. Його стиль, досвід і харизма зробили його культовою постаттю для кількох поколінь уболівальників.