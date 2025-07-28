Мірча Луческу очолював донецький Шахтар 12 років. Румунський фахівець разом з "гірниками" здобув чимало трофеїв, в тому числі Кубок УЄФА у 2009 році, пише 24 Канал.

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Пам'ятник Луческу вирушив за кордон

До 70-річного ювілею Містера у 2015 році донецький клуб замовив йому пам'ятник. Його збиралися відкрити на "Донбас-Арені" після звільнення Донецька.

Через п'ять років на 75-річний ювілей бронзову скульптуру вирішили відкрити на базі Шахтаря під Києвом. Однак якраз тоді Луческу очолив київське Динамо і встановлення довелося знову відкласти.

29 липня 2025 року Мірчі Луческу виповниться 80 років. Шахтар згадав про свого культового тренера та зробив йому подарунок. Пресслужба "гірників" повідомила, що скульптура поїде до Містера у Румунію.

Відео з пам'ятником Луческу

Нагадаємо, що наразі Мірча Луческу очолює збірну Румунії. Досвідчений фахівець спробує вивести "триколірних" на чемпіонат світу-2026.

Раніше повідомлялося, що шестиразовий чемпіон Англії цікавиться основним голкіпером Шахтаря Дмитром Різником.