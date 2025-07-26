Вони напередодні зіграли перші матчі другого кола відбору. Мирон Маркевич прокоментував виступи українських клубів і зробив прогноз на їх підсумковий результат цієї стадії турнірів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Читайте також Колишній форвард Роми оцінив перспективи Довбика в новому сезоні

Кому Маркевич прогнозує прохід далі?

Колишній тренер збірної України вважає, що гранди УПЛ точно мають проходити далі після виїзних перемог. При цьому він вірить у камбек Полісся, а найменше шансів дає Олександрії:

"Думаю, що київські динамівці, які свій переможний поєдинок у кваліфікації Ліги чемпіонів проводили дещо раніше на Мальті, та Шахтар продовжать боротьбу за потрапляння до основної групи. Полісся просто зобов'язане пройти далі, інакше – ганьба.

Найгірші шанси в Олександрії, адже доведеться грати в Белграді, де Партизан відзначається непоступливістю. Хоча в складі "містян" є гравці, яким до снаги стрибнути вище голови та допомогти своїй команді добитися потрібного результату".

Результати українських клубів у другому раунді кваліфікації

Хамрун Спартанс 0:3 Динамо (Ліга чемпіонів)

Бешикташ 2:4 Шахтар (Ліга Європи)

Полісся 1:2 Санта-Колома (Ліга конференцій)

Олександрія 0:2 Партизан (Ліга конференцій)

Довідка. Динамо матч-відповідь проведе 29 липня, а Шахтар, Полісся та Олександрія – 31.07.

Нагадаємо, що в кінці поєдинку Бешикташ – Шахтар та після його завершення було чимало скандальних епізодів. Зокрема, у воротаря "гірників" турецькі фанати кидали різні предмети з трибун.