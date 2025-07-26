Чимало експертів вважають, що Артем Довбик не підходить під ігровий стиль нового наставника, тому його варто продати. Проте з цією думкою не погоджується колишній форвард римлян Роберто Пруццо, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

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Що думає Пруццо про перспективи Довбика в Ромі?

Він поділився думкою щодо перспектив форвардів Роми. На думку фахівця, Артем Довбик та Еван Фергюсон можуть грати в парі та забивати чимало голів, тому українцю точно варто дати шанс:

"Фергюсон може зробити неймовірний прорив під керівництвом Гасперіні, як це було з іншими форвардами. Гойлунн, Ретегі грали краще з цим наставником. Еван може спокійно забивати понад 20 голів за сезон в Серії А. Варто зазначити, що Довбик і Фергюсон можуть одночасно перебувати на полі й тоді вони не конкуруватимуть за місце в стартовому складі.

Вони мають зовсім інші характеристики. Я впевнений, що Артему потрібно дати ще один шанс, останній. Він подобається не всім, але його цифри говорять самі за себе. Потенційно українець може забити близько 30 голів в чемпіонаті й тоді стане привабливим активом на трансферному ринку. Очевидно, що Гасперіні може відіграти важливу роль для цього футболіста".

Довідка. В сезоні-2024/2025 Артем Довбик став найкращим бомбардиром Роми. Він провів на клубному рівні 45 матчів, у яких забив 17 голів і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, що в міжсезоння український форвард змінив ігровий номер з 11 на 9. Наразі він відновлюється від травми та тренується за індивідуальною програмою.