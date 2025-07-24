Останні кілька днів Артем Довбик змушений займатися за індивідуальною програмою. Українець відчуває певні проблеми через м'язову втому, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Стефано Джентілі.

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Тренерський штаб "вовків" розраховує на Довбика, а тому воліють не ризикувати його здоров'ям. Повернення Артема у загальну групу варто очікувати, коли він буде повністю готовим.

Сам футболіст почувається добре та прагне зіграти у спарингу проти Кайзерслаутерна. Проте наразі Довбик змушений виконувати лише бігову роботу.

Нагадаємо, що у минулому сезоні українського форварда теж допікали незначні травми та ушкодження. Попри це Довбик зіграв 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав чотири асисти.

У наступному сезоні Артем гратиме під новим номером. Нападник змінив 11 на 9. Сезон у Серії А для "вовків" стартує 23 серпня матчем проти Болоньї.

Раніше повідомлялося, що Довбика планує підписати європейський гранд. У трансфері українця особисто зацікавлений головний тренер команди.