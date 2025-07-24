Последние несколько дней Артем Довбык вынужден заниматься по индивидуальной программе. Украинец испытывает определенные проблемы из-за мышечной усталости, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Стефано Джентили.

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В Роме волнуются за Довбика

Тренерский штаб "волков" рассчитывает на Довбыка, а потому предпочитают не рисковать его здоровьем. Возвращение Артема в общую группу стоит ожидать, когда он будет полностью готов.

Сам футболист чувствует себя хорошо и стремится сыграть в спарринге против Кайзерслаутерна. Однако пока Довбик вынужден выполнять только беговую работу.

Напомним, что в прошлом сезоне украинского форварда тоже донимали незначительные травмы и повреждения. Несмотря на это Довбик сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре ассиста.

В следующем сезоне Артем будет играть под новым номером. Нападающий сменил 11 на 9. Сезон в Серии А для "волков" стартует 23 августа матчем против Болоньи.

Ранее сообщалось, что Довбика планирует подписать европейский гранд. В трансфере украинца лично заинтересован главный тренер команды.