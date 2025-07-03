К их списку накануне добавился еще один гранд. 27-летний форвард может покинуть Рим, но продолжить выступления в Серии А, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallo Rossa.

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Довбик может перейти в Милан

По информации итальянских СМИ, серьезный интерес к услугам Артема Довбика проявляет Милан. "Росонери" уже даже начали с Ромой переговоры.

Отмечается, что большим поклонником нападающего сборной Украины является новый наставник миланского клуба Массимилиано Аллегри. Он хочет иметь нового форварда и не рассчитывает на Сантьяго Хименеса, которого Милан планирует продать.

Есть вероятность, что клубы в конце концов могут осуществить обмен футболистами. Кто в таком случае будет доплачивать, пока неизвестно.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне. В них он забил 17 голов и отдал четыре ассиста, став лучшим бомбардиром "волков".

Напомним, что Милан интересуется еще двумя футболистами сборной Украины. Что интересно, они являются конкурентами по позиции.