Левый фулбек "ирисок" своей игрой заслужил уйти на повышение. На украинского защитника претендует клуб, выступающий в итальянской Серии А информирует 24 канал со ссылкой на журналиста Луиса Гирарди.

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Кто претендует на Миколенко

По имеющейся информации, Милан рассматривает возможность трансфера Виталий Миколенко летом 2025 года. Более того, "россонери" уже прислали Эвертону запросы касаемо условия перехода украинского защитника.

В клубе Миколенко рассматривают, как замену звездному Тео Эрнандесу. Причина в том, что французский левый защитник вскоре может переехать в Саудовскую Аравию, где присоединится к столичному Аль-Хиляля.

Отметим, что Милан также интересовался Александром Зинченко, который намерен покинуть Арсенал. Теперь ему придется конкурировать за место в клубе с Виталием Миколенко.

К слову. Виталий Миколенко в сезоне 2024/2025 сыграл в 37 матчах за Эвертон во всех турнирах. За это время украинский левый защитник забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщали, что Илья Забарный может перейти в ПСЖ в ближайшее время. Ожидается, что лидер сборной Украины успеет сыграть на Клубном чемпионате мира 2025 года.