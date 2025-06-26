Лівий фулбек "ірисок" своєю грою заслужив піти на підвищення. На українського оборонця претендує клуб, який виступає в італійській Серії А інформує 24 канал із посиланням на журналіста Луїса Гірарді.

Читайте також Хто з українських футболістів заробляє найбільше за кордоном

Хто претендує на Миколенка

За наявною інформацією, Мілан розглядає можливість трансферу Віталій Миколенка влітку 2025 року. Ба більше, "россонері" вже надіслали Евертону запити стосовно умови переходу українського захисника.

У клубі Миколенка розглядають, як заміну зірковому Тео Ернандесу. Причина у тому, що французький лівий захисник незабаром може переїхати у Саудівську Аравію, де приєднається до столичного Аль-Хіляля.

Зазначимо, що Мілан також цікавився Олександром Зінченком, який має наміри покинути Арсенал. Тепер йому доведеться конкурувати за місце у клубі з Віталієм Миколенком.

До слова. Віталій Миколенко у сезоні 2024/2025 зіграв у 37 матчах за Евертон в усіх турнірах. За цей час український лівий захисник забив 1 гол та віддав 3 асисти.

Раніше повідомляли, що Ілля Забарний може перейти у ПСЖ найближчим часом. Очікується, що лідер збірної України встигне зіграти на Клубному чемпіонаті світу 2025 року.