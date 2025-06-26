Головним претендентом на нього тривалий час вважається ПСЖ. Чинний переможець Ліги чемпіонів призупиняв на деякий час перемовини з "вишнями", але тепер знову поновив їх, повідомляє 24 Канал із посиланням на Foot01.

Читайте також "Один із найдружелюбніших футболістів": журналіст зізнався, як в Англії називають Забарного

ПСЖ і Борнмут близькі до угоди

Паризький клуб досягнув певного прогресу. Керівництво ПСЖ готове віддати 70 мільйонів євро, які з самого початку вимагали боси "вишень".

Цей трансфер може відбутися вже найближчими днями. Луїс Енріке хоче підписати Іллю Забарного якомога швидше, щоб український футболіст прибув до США та допоміг команді на Клубному чемпіонаті світу.

За правилами ФІФА, учасники турніру можуть додавати у заявку нових гравців до 3 липня. ПСЖ уже пробився до 1/8 фіналу, тож захисник збірної України може допомогти французькому гранду на стадії плейоф, якщо перехід відбудеться.

Довідка. Суперником ПСЖ в 1/8 фіналу буде Інтер Маямі, їх очне протистояння відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом. Якщо підопічні Луїса Енріке здолають американську команду, то 5 липня зіграють проти переможця пари Фламенго – Баварія.

Нагадаємо, що також на Іллю Забарного претендує Ліверпуль, який уже робив офіційну пропозицію Борнмуту. Він пропонував гроші та свого захисника.