Своєю грою українець привернув увагу низки європейських грандів. Журналіст Сем Дін в етері Eurosport пригадав інтерв'ю з 22-річним захисником, інформує 24 Канал.

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Що думають в Англії про Забарного

Він розповів, яке враження на нього справив Ілля Забарний, зізнавшись, як по-дружньому називають футболіста збірної України в Англії. Також медійник поділився думками про перспективи захисника "вишень".

"До розмови з ним, мені говорили, що він є ніжним велетнем. Ілля – один із найдружелюбніших і найтовариських футболістів, яких я коли-небудь зустрічав. Він зарекомендував себе як один із найперспективніших захисників АПЛ в останні два сезони, особливо у тактичному розумінні, який вимагає багато чого від центральних захисників.

Вже давно було зрозуміло, що він не затримається у Борнмуті надовго. У приватних розмовах ми це визнавали. Йому судилося грати в Лізі чемпіонів. У нього є потенціал, щоб грати щотижня за ПСЖ, але я буду дещо здивований, якщо він одразу зарекомендує себе гравцем стартового складу", – сказав журналіст.

До слова. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 39 матчів у складі Борнмута. У них він відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що український захисник уже погодив умови особистого контракту з ПСЖ, який дуже зацікавлений у трансфері. Проте домовленість з "вишнями" ще не досягнута й цим намагається скористатися найбагатший клуб у світі.