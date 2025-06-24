Головним фаворитом на нього вважається ПСЖ. Однак чинному переможцю Ліги чемпіонів поки не вдалося домовитися з Борнмутом, чим намагаються скористатися інші клуби, повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Джеймса Вільяма.

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Хто зробив пропозицію щодо трансферу Забарного

Зокрема, на горизонті з'явився Ліверпуль. "Червоні" тривалий час стежили за прогресом Іллі Забарного й вирішили зробити офіційну пропозицію.

Чемпіон АПЛ запропонував 30 мільйонів фунтів стерлінгів і Джо Гомеса. Проте Борнмут відхилив цю пропозицію, адже вона є гіршою, ніж у ПСЖ, яку "вишні" також не поспішають приймати.

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні. В них він відзначився одним асистом.

Цікаво. Також на українського захисника претендує найбагатший клуб світу. Була інформація, що для нього гравець Борнмута є пріоритетною ціллю.

Нагадаємо, що на початку літа Ілля Забарний вперше вивів збірну Україну на поле з капітанською пов'язкою. Він став наймолодшим капітаном "синьо-жовтих" за 32 роки.